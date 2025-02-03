Теона Дольникова вошла в команду певицы Патрисии Каас во французском «Голосе»
Российская певица Теона Дольникова стала участницей 14-го сезона французского музыкального шоу «Голос» (The Voice), сообщило французское издание Le Figaro TV mag.
Новый сезон шоу стартовал 1 февраля. Сейчас в нем идут слепые прослушивания.
Дольникова спела композицию Halo Бейонсе, развернув всех наставников. В итоге 40-летняя Дольникова попала в команду к французской певице Патрисии Каас.
Сама российская исполнительница обещала подписчикам в своем аккаунте, что позже расскажет «всю замечательную историю», как она «туда попала», и поблагодарила за поддержку семью и друзей.
Ранее стало известно, что американская певица Бейонсе получила премию «Грэмми» в номинации «Альбом года», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru