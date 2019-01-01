Музыка

Зрители «Нашествия» полюбили павильон Роскомоса

21 июля15:49

Руководитель проектов в Центре подготовки космонавтов рассказала НСН о том, где можно будет найти фото фестиваля из космоса и ещё раз выразила радость по поводу участия в «Нашествии».

«Здесь собрались люди, участники фестиваля, которые держали в руках «10+10», то есть, символ 20 летия "Нашествия", и это всё фотографировалось из космоса. Космический снимок, на который попали практически все посетители фестиваля, можно будет увидеть и на сайте фестиваля, и на сайте Роскосмоса», - заявила НСН руководитель проектов в ЦПК Полина Бурлуцкая.

Кроме того, представитель «Роскосмоса» ещё раз порадовалась сотрудничеству с Главным приключением года.

На «Нашествии» состоялся грандиозный космический флэшмоб. ФОТО

«Я очень рада, что мы приняли участие в фестивале. Мы увидели огромный интерес людей к космической тематике: в павильон Роскосмоса идёт нескончаемый поток людей, которые активно используют возможность прикоснуться к этой сфере, обычно считающейся далёкой» , - добавила она.

Ранее в эфире НСН Полина Бурлцкая рассказала про высокий интерес посетителей фестиваля к возможностям павильона Роскосмоса.

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