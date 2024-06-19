Роскомнадзор запретил песню «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы»
Росконадзор запретил на территории РФ исполнение песни «Роди мне 1000 детей» панк-группы «Порнофильмы», передает ТАСС.
В ведомстве разъяснили, что в тексте были обнаружены призывы к экстремизму. После решения о запрете исполнения доступ к страницам сайтов, на которых опубликованы текст и аккорды к песне, был ограничен в России.
Эта уже третья музыкальная композиция группы, которую запретили. До этого в стоп-лист попали «Это пройдет» и «Нищих Убивай!». В них также были обнаружены признаки экстремизма.
Ранее солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров признан иноагентом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru