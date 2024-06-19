Роскомнадзор запретил песню «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы»

Росконадзор запретил на территории РФ исполнение песни «Роди мне 1000 детей» панк-группы «Порнофильмы», передает ТАСС.

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В ведомстве разъяснили, что в тексте были обнаружены призывы к экстремизму. После решения о запрете исполнения доступ к страницам сайтов, на которых опубликованы текст и аккорды к песне, был ограничен в России.

Эта уже третья музыкальная композиция группы, которую запретили. До этого в стоп-лист попали «Это пройдет» и «Нищих Убивай!». В них также были обнаружены признаки экстремизма.

Ранее солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров признан иноагентом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото предоставлено группой "Порнофильмы"
ТЕГИ:ПесняЭкстремизмРоскомнадзоргруппа "Порнофильмы"

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