Роскомнадзор запретил песню «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы»

В ведомстве разъяснили, что в тексте были обнаружены призывы к экстремизму. После решения о запрете исполнения доступ к страницам сайтов, на которых опубликованы текст и аккорды к песне, был ограничен в России.

Эта уже третья музыкальная композиция группы, которую запретили. До этого в стоп-лист попали «Это пройдет» и «Нищих Убивай!». В них также были обнаружены признаки экстремизма.

Ранее солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров признан иноагентом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

