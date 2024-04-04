МВД нашло признаки дискредитации армии в высказываниях музыканта Котлярова

Полиция Москвы нашла признаки дискредитации Вооруженных сил РФ в высказываниях вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Парламентарий опубликовал в Telegram ответ столичного главка МВД на запрос по факту высказываний Котлярова, «возможно, дискредитирующих Вооруженные силы».

«Экспертно-криминалистическим центром... проведено лингвистическое исследование, согласно которому в действиях Котлярова В.А. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 Кодекса... об административных правонарушениях», — говорится в документе.

Материалы проверки в отношении Котлярова направили в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Музыканту может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Между тем на рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) составили три протокола об административном правонарушении из‑за рекламы в Telegram-канале, напоминает RT.

