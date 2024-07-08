Роскомнадзор заблокировал первый альбом группы «Кровосток»

Первый альбом группы «Кровосток» «Река Крови» стал недоступен на всех стриминговых площадках, которые работают на территории России. Коллектив сообщил, что альбом удалили по решению Роскомнадзора.

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Музыканты в своих соцсетях отметили, что инструментальная версия альбома пока что доступна для прослушивания.

В начале спецоперации на Украине музыканты осудили происходящее и уехали из России. Сейчас группа выступает в разных странах.

Еще в 2021 году создатель и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом «Ресторатор», в беседе с НСН назвал тенденцией отмену концертов рэп-исполнителей, заявивших о своей гражданской позиции.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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