Роскомнадзор заблокировал первый альбом группы «Кровосток»

Музыканты в своих соцсетях отметили, что инструментальная версия альбома пока что доступна для прослушивания.

В начале спецоперации на Украине музыканты осудили происходящее и уехали из России. Сейчас группа выступает в разных странах.

Еще в 2021 году создатель и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом «Ресторатор», в беседе с НСН назвал тенденцией отмену концертов рэп-исполнителей, заявивших о своей гражданской позиции.

