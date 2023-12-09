«Срочная операция»: Леонид Агутин прокомментировал свою госпитализацию

Российский певец Леонид Агутин, об экстренной госпитализации которого сообщалось 8 декабря, прокомментировал свое состояние. Он обратился к поклонникам в своем Telegram-канале, поблагодарив за переживания и заботу.

Он рассказал, что приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом, думая, что у него растяжение, но врачи обнаружили блуждающий тромб и провели срочную операцию. Теперь музыкант восстанавливается, операция прошла хорошо.