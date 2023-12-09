«Срочная операция»: Леонид Агутин прокомментировал свою госпитализацию
Российский певец Леонид Агутин, об экстренной госпитализации которого сообщалось 8 декабря, прокомментировал свое состояние. Он обратился к поклонникам в своем Telegram-канале, поблагодарив за переживания и заботу.
Он рассказал, что приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом, думая, что у него растяжение, но врачи обнаружили блуждающий тромб и провели срочную операцию. Теперь музыкант восстанавливается, операция прошла хорошо.
Ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5 января в Дубае под угрозой отмены, как и предновогодние корпоративы, отмечает Mash.
Ранее певец Леонид Агутин прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах сообщения о его намерении открыть ночной клуб «На сиреневой луне». По словам исполнителя, компания «На сиреневой луне» создана для работы над мюзиклом по мотивам его песен. С такой инициативой к артисту обратилось агентство Сергея Мельникова «Мельница», которое последние 10 лет организует его концерты, рассказал певец, отмечает «Радиоточка НСН».
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