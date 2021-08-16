Рок-н-ролл мертв, а он жив. 44 года назад не стало Элвиса Пресли

16 августа 1977 года в возрасте 42 лет в своем поместье «Грейсленд» умер король рок-н-ролла Элвис Пресли.

Смерть артиста шокировала огромную армию его поклонников по всему миру. Через два дня Пресли должен был отправиться в тур, а также планировал свадьбу с Джинджер Олден. Совсем скоро в свет должна была выйти очередная книга об Элвисе. Закрытая церемония прощания с артистом и всего одно любительское фото с его похорон заставило общественность думать, что король рок-н-ролла жив.

К 1977 году Элвис Пресли уже перестал быть музыкантом и стал популярным образом. В новостях все чаще обсуждали не его творчество, а его экстравагантные выходки и имидж.

Элвис Пресли был символом роскошной жизни: перелеты на собственном зафрахтованном самолете, дорогие машины, яркие костюмы, невероятная прическа: набриолиненный кок, выкрашенный в иссиня-черный цвет. Лас-Вегас стал одной из его любимых площадок.

Музыкальную карьеру певца поддерживали на плаву сладкоголосые песни о любви, сдобренные парочкой убойных рок-н-роллов, но в то же время его главные хиты уже были написаны. Возможно, поэтому поклонники до сих пор с удовольствием имитируют образ своего кумира в самом популярном конкурсе Лас-Вегаса «фальшивых Элвисов».

В настоящее время идут переговоры с бывшей женой музыканта Присциллой по поводу полноценного шоу голограммы Элвиса в Лас-Вегасе.

