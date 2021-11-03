Рок и классическая музыка названы самыми популярными жанрами среди россиян

Совместное исследование, проведенное Rambler&Co и аудиосервисом СберЗвук, показало, какую музыку предпочитают слушать россияне.

Рок-музыка заняла первое место среди людей в возрасте от 25 до 35 лет, второе место в этой же категории респондентов заняла поп-музыка, третье место досталось классической музыке и электронике, замыкают пятерку лидеров такие жанры как альтернатива и метал, и русский рэп.

Жители России в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают слушать классику. Ей по результатам опроса отдали первое место. Вторая строчка — у рок-музыки.

По данным исследования, пользователям старше 45 лет нравится классика. Вторая позиция у русского шансона. За ними идут рок, поп-музыка и блюз.

