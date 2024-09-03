Рок-группа «Три дня дождя» намерена сыграть самый длинный рок-концерт
Рок-группа «Три дня дождя» в своём Telegram-канале объявила о намерении сыграть «самый длинный концерт в истории».
На сайте коллектива уже открыта продажа билетов на мероприятие, которое состоится в Москве в клубе Base 12-13 октября.
«Три дня дождя» отыграет семичасовой концерт, на котором прозвучат все песни культового проекта», - говорится в описании.
Ранее «Три дня дождя» устроили самый большой «взрыв» за всю историю рок-концертов, когда на их шоу одновременно зажглись 230 фаеров.
Затем группа побила рекорд Трэвиса Скотта, 20 раз подряд исполнив хит «Отпускай», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru