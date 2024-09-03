Рок-группа «Три дня дождя» намерена сыграть самый длинный рок-концерт

Рок-группа «Три дня дождя» в своём Telegram-канале объявила о намерении сыграть «самый длинный концерт в истории».

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На сайте коллектива уже открыта продажа билетов на мероприятие, которое состоится в Москве в клубе Base 12-13 октября.

«Три дня дождя» отыграет семичасовой концерт, на котором прозвучат все песни культового проекта», - говорится в описании.

Ранее «Три дня дождя» устроили самый большой «взрыв» за всю историю рок-концертов, когда на их шоу одновременно зажглись 230 фаеров.

Затем группа побила рекорд Трэвиса Скотта, 20 раз подряд исполнив хит «Отпускай», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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