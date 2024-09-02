Группа Placebo отменила выступления в Казахстане и Грузии

Группа Placebo отменила своё выступление на фестивале Park Live в Казахстане 8 сентября, а также концерт Грузии 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

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В сообщении говорится, что отмена выступления в Алматы связано с «вескими косвенными причинами», которые «не связаны с профессионализмом организаторов».

«Следовательно, несмотря на все усилия наших грузинских промоутеров, это сделало для нас логистически невозможным выступление в Тбилиси», - указали музыканты, которые принесли искренние извинения поклонникам «за отмену на столь позднем этапе».

Ранее британская Группа Oasis объявила о воссоединении и анонсировала концерты Лондоне, Кардиффе, Манчестере, Эдинбурге и Дублине летом следующего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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