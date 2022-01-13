Рок-группа Muse вернулась с новым синглом «Won’t Stand Down»
Британская рок-группа Muse выпустила сингл «Won’t Stand Down», совместно ним группа представила видеоклип, снятый режиссером Джаредом Хоганом в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Warner Music Russia.
Так, помимо самой группы, над записью работал Дэн Ланкастер из рок-группы Bring Me The Horizon. Новый сингл является стадионным гимном, повествующим о громком возвращении и захвате власти.
«Won’t Stand Down» – это песня о том, как отстоять свою позицию в борьбе с теми, кто насмехается над вами, будь то на детской площадке, на работе или где угодно», – отметил фронтмен Muse Мэтт Беллами.
Muse – всемирно известная рок-группа, сочетающая в своем звучании альтернативный рок, арт-рок, прогрессивный рок и другие жанры. Коллектив получил наибольшее признание благодаря своим живым выступлениям. Группа Muse имеет множество музыкальных наград, среди которых две премии «Грэмми».
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