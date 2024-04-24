Рок-группа Deep Purple анонсировала новый альбом «=1»

Отмечается, что лонгплей будет называться «=1» и станет 22-й пластинкой в дискографии коллектива. Также релиз станет первым, в записи которого участвовал гитарист Саймон Макбрайд.

По словам музыкантов, новый альбом сможет вернуть их к корням и покажет, какими Deep Purple были в далеком 1970 году. Продюсером проекта стал 75-летний Боб Эзрин, который работал с коллективом над тремя последними пластинками.

Таинственное название символизирует «единство», к которому стремится все сущее. Как гласит заявление группы, «все равняется одному». Первый сингл в поддержку альбома выйдет в свет 30 апреля.

Ранее альбом поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинку рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», было решено включить в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, отмечает RT.

