Рок-группа Deep Purple анонсировала новый альбом «=1»
Рок-группа Deep Purple анонсировала новый альбом, передает Louder.
Отмечается, что лонгплей будет называться «=1» и станет 22-й пластинкой в дискографии коллектива. Также релиз станет первым, в записи которого участвовал гитарист Саймон Макбрайд.
По словам музыкантов, новый альбом сможет вернуть их к корням и покажет, какими Deep Purple были в далеком 1970 году. Продюсером проекта стал 75-летний Боб Эзрин, который работал с коллективом над тремя последними пластинками.
Таинственное название символизирует «единство», к которому стремится все сущее. Как гласит заявление группы, «все равняется одному». Первый сингл в поддержку альбома выйдет в свет 30 апреля.
Ранее альбом поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинку рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», было решено включить в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На востоке Москвы произошел сильный пожар на стройке
- Reuters: США тайно поставили Украине ракетные комплексы ATACMS
- Bloomberg: колебания цен на какао оказались рекордными за 50 лет
- Егор Кончаловский отказался снимать «Слово пацана» из-за отсутствия интереса
- СМИ: Сотни украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве
- Командир ВСУ заочно осужден за атаку на нефтебазу в Брянской области
- Росстат: куриные яйца с начала года подешевели на 5%
- Нижегородец из лука выстрелил в мать, предложившую ему найти работу
- Рок-группа Deep Purple анонсировала новый альбом «=1»
- Лукашенко опроверг сообщения о миллиардах долларов на его зарубежных счетах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru