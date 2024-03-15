Bon Jovi анонсировали первый за четыре года альбом

Американские рок-ветераны Bon Jovi представили новую песню «Legendary». Это первый сингл с их нового альбома «Forever», выход которого намечен на 7 июня.

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По словам 62-летнего Джона Бон Джови, трек «Legendary» он посвятил своей супруге Доротее Херли, с которой они живут в счастливом браке уже 35 лет.

«Слова о «кареглазой девушке» в тексте - это вовсе о Вэне Моррисоне и его «Brown Eyed Girl». Это о моей жене, которая все эти годы верит в меня и всегда поддерживает», - заявил музыкант в интервью Ultimate Classic Rock.

Что касается новой пластинки, то «Forever» - это первый альбом Bon Jovi за последние четыре года. В релиз вошли 12 треков. На сайте группы уже можно оформить предзаказ.

Ранее сооснователь рок-группы Oasis Лиам Галлахер заявил, что его брат Ноэл отказался от воссоединения коллектива в честь юбилея дебютной пластинки «Definitely Maybe», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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