«Родила и пришла!»: Лидер группы «СЛОТ» о Теоне Дольниковой и французском «Голосе»
Теона Дольникова была первым успехом группы «СЛОТ» и до сих пор остается на связи, сказал в эфире НСН «Кэш», усомнившись, что Патрисия Каас как-то повысит исполнительское мастерство россиянки.
Попадание российской певицы и актрисы Теоны Дольниковой во французское вокальное шоу «Голос» неудивительно на фоне ее таланта, заявил в интервью НСН основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов.
Дольникова была вокалисткой группы «СЛОТ» в 2002-2003 годах. Певица стала участницей французского шоу «Голос» (The Voice), 14-й сезон которого стартовал 1 февраля. При этом она попала в команду Патрисии Каас, которую хорошо знают в России. Лобанов отметил, что до сих пор на связи с Дольниковой,
«Буквально только что мы с ней переписывались. Я всегда считал ее невероятной вокалисткой, и не вижу ничего удивительного в том, что на всех там "завернула". Я ходил на ее сольник и мы совместно пели что-то из "СЛОТа", а потом я послушал всю остальную программу и был тогда в очередной раз в полнейшем восторге. Она не только отличный исполнитель, но и еще классная девчонка», – подчеркнул музыкант.
Лобанов также вспомнил интересные истории, связанные с Дольниковой.
«Она всегда была нашим помощником, а пару раз просто спасала. Например, перед презентацией альбома "2 войны" у нас соскочила вторая вокалистка. Теона пришла, учила песни, это было очень тяжело, но, тем не менее, она помогла. Потом она приходила к нам на 10-, 15- и 20-летие. При этом перед 15-летием она говорила, что может быть не придет, поскольку врачи не рекомендуют. Тем не менее, она пришла, и выяснилось, что она только что родила. Она просто родила и пришла к "СЛОТу" на 15-летие! Она максимально душевный и компанейский человек, и я благодарен судьбе, что она была нашим "стартом". Это была первая наша удача, и мы пронесли эту историю через столько лет. Вчера нам исполнилось 23», - отметил музыкант.
При этом «Кэш» усомнился, что Патрисия Каас поможет еще больше раскрыться таланту Дольниковой.
«Я сомневаюсь, что Теоне можно по исполнительскому мастерству что-то подсказать. Патрисия Каас - просто человек, у которого в какой-то момент случился максимально крупный международный успех. Максимум, что может Каас - поделиться энергией успеха, тем, что она давно находится в сонме великих. При этом я про нее не слышал уже сто лет в обед», - заключил собеседник НСН.
Продюсер и телеведущая Елена Кипер, создавшая легендарные хиты группы «Тату», ранее объяснила «Радиоточке НСН», почему ее солисток некорректно сравнивать с исполнительницами покоряющего мир трека «Сигма Бой».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области два мирных жителя были ранены при атаке ВСУ
- СМИ: Певица Zivert пропала с афиш в Екатеринбурге
- Мантуров предложил запретить покупку зарубежного оборудования
- Экс-гендиректор KION Мишин расплакался на интервью у Собчак
- Президент Сербии Вучич пригласил протестующих на переговы
- ДТП с двумя автобусами произошло в Ново-Переделкино
- Мэра Северодонецка задержали за бандитизм
- AZAL отменила перелеты между Баку и Астраханью на неопределенный срок
- В России разрешили оформлять ДТП через мобильные приложения страховщиков
- Верховный суд отказал Блиновской в пересмотре спора с ФНС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru