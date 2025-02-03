«Родила и пришла!»: Лидер группы «СЛОТ» о Теоне Дольниковой и французском «Голосе»

Попадание российской певицы и актрисы Теоны Дольниковой во французское вокальное шоу «Голос» неудивительно на фоне ее таланта, заявил в интервью НСН основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов.

Дольникова была вокалисткой группы «СЛОТ» в 2002-2003 годах. Певица стала участницей французского шоу «Голос» (The Voice), 14-й сезон которого стартовал 1 февраля. При этом она попала в команду Патрисии Каас, которую хорошо знают в России. Лобанов отметил, что до сих пор на связи с Дольниковой,

«Буквально только что мы с ней переписывались. Я всегда считал ее невероятной вокалисткой, и не вижу ничего удивительного в том, что на всех там "завернула". Я ходил на ее сольник и мы совместно пели что-то из "СЛОТа", а потом я послушал всю остальную программу и был тогда в очередной раз в полнейшем восторге. Она не только отличный исполнитель, но и еще классная девчонка», – подчеркнул музыкант.

Лобанов также вспомнил интересные истории, связанные с Дольниковой.

«Она всегда была нашим помощником, а пару раз просто спасала. Например, перед презентацией альбома "2 войны" у нас соскочила вторая вокалистка. Теона пришла, учила песни, это было очень тяжело, но, тем не менее, она помогла. Потом она приходила к нам на 10-, 15- и 20-летие. При этом перед 15-летием она говорила, что может быть не придет, поскольку врачи не рекомендуют. Тем не менее, она пришла, и выяснилось, что она только что родила. Она просто родила и пришла к "СЛОТу" на 15-летие! Она максимально душевный и компанейский человек, и я благодарен судьбе, что она была нашим "стартом". Это была первая наша удача, и мы пронесли эту историю через столько лет. Вчера нам исполнилось 23», - отметил музыкант.

При этом «Кэш» усомнился, что Патрисия Каас поможет еще больше раскрыться таланту Дольниковой.