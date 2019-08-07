ROCK FM в сентябре откроет «КЛУБ 27»
В сентябре в эфире радиостанции ROCK FM стартует новый проект «КЛУБ 27» - «криминальное шоу» с элементами расследования.
Основной идеей проекта являются 27 реальных историй смерти великих рок-звезд, в том числе Джима Морисона, Курта Кобейна, Джимми Хендрикс и других.
Однако не все так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Сюжеты построены на громких скандалах и переплетениях судеб, превративших в триллер жизнь знаменитых рокеров, за которыми шли миллионы.
Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.
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