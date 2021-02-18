Rock FM представит трибьют легенды блюза Гэри Мура

Трибьют приурочен к десятилетней годовщине смерти Гэри Мура. Он ушел из жизни по-ирландски: его сердце не выдержало нагрузки от алкоголя.



При всей многосторонности своих музыкальных интересов Мур долгие годы стеснялся записать блюзовый альбом, хотя любил эту музыку всей душой. В итоге его друг и коллега, австралийский басист Боб Дэйзли убедил Гэри попробовать. И не просчитался: мир запомнил Мура именно как блюзового гитариста, а его сборники до сих пор бьют все рекорды продаж.

