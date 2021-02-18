Rock FM представит трибьют легенды блюза Гэри Мура

Rock FM 95,2 представит слушателям блюзовый трибьют одного из величайших гитаристов мира Гэри Мура. Песни с комментариями близкого друга Мура, австралийского басиста Боба Дэйзли (Rainbow, Uriah Heep) прозвучат в эфире радио 21-22 февраля.

Слушатели смогут насладиться композициями Джо Линн Тернера, Гленна Хьюза, Стива Морса, Дона Эйри, Стива Люкатера. Стэна Уэбба, Эрика Зингера и других друзей гитариста, а также ознакомиться с работами его сыновей Гаса и Джека.

Перед 23 февраля на ROCK FM 95.2 пройдут мужские игры

Трибьют приурочен к десятилетней годовщине смерти Гэри Мура. Он ушел из жизни по-ирландски: его сердце не выдержало нагрузки от алкоголя.

При всей многосторонности своих музыкальных интересов Мур долгие годы стеснялся записать блюзовый альбом, хотя любил эту музыку всей душой. В итоге его друг и коллега, австралийский басист Боб Дэйзли убедил Гэри попробовать. И не просчитался: мир запомнил Мура именно как блюзового гитариста, а его сборники до сих пор бьют все рекорды продаж.

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