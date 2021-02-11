Перед 23 февраля на ROCK FM 95.2 пройдут мужские игры

В преддверии 23 февраля радиостанция ROCK FM 95.2 проводит розыгрыш призов для настоящих мужчин.

С 15 по 20 февраля в утреннем шоу DRIVE TIME будет проходить розыгрыш супер-призов: сертификатов на посещение самой большой аэродинамической трубы и единственной профессиональной искусственной волны для серфинга в Москве, а также других ценных призов.

Для участия необходимо дозвониться в прямой эфир, ответить на вопрос ведущего Бендера и получить приз.

Программа DRIVE TIME выходит в эфир каждое утро с 8 до 11 часов.

Радиостанция ROCK FM уже много лет круглосуточно вещает в fm-диапазоне. Лучшие хиты 70-80-х годов, песни мировых легенд рок-музыки Queen, AC/DC, DeepPurple, U2, The Rolling Stones и лучшие современные треки в стиле «рок» формируют уникальный музыкальный облик радиостанции.

