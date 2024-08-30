Робби Уильямс снимется в документальном сериале о бой-бендах
Британский певец Робби Уильямс снимется в документальном сериале «Boybands Forever». Трёхсерийный проект, посвящённый бой-бендам, выйдет в эфир на канале BBC Two осенью 2024 года.
Кроме Уильямса, некогда состоявшего в коллективе Take That, в съёмках примут участники таких групп, как Westlife, Blue, Five, East 17, 911 и Damage.
В описании сериала говорится, что он расскажет «судьбоносной реальности новообретенной славы в юном возрасте, от первых шагов до попадания на вершины хит-парадов».
Также авторы пообещали раскрыть некоторые ключевые закулисные моменты, а участники бойз-бендов поведают «о тех временах десятилетия спустя».
Режиссёр сериала «Boybands Forever» Луи Теру отметил, что парни, сводившие всех с ума в 90-х и нулевых годах, теперь являются мужчинами среднего возраста, «у которых есть время и зрелость, чтобы поразмышлять о том, через что им пришлось пройти».
Ранее стриминговая платформа Netflix анонсировала документальный сериал, посвящённый британской певице, модели и дизайнере Виктории Бекхэм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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