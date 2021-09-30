Ринго Старр призвал изменить мир

Британский музыкант Ринго Старр представил клип на песню «Let’s change the world» («Давайте изменим мир»).

Видео посвящено мировым проблемам, лесным пожарам и массовым беспорядкам.

Как отмечает издание Rock Cellar Magazine, клип был снят при помощи с некоммерческой организацией Kids In The Spotlight (KITS), которая помогает детям из приемных и малообеспеченных семей рассказывать свои истории через фильмы, сценарии к ним придумывают сами дети.

Трек «Let’s change the world» вошел в новый мини-альбом ударника The Beatles «Change the world». Релиз состоялся 24 сентября 2021 года.

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ФОТО: flickr.com // Beatles UA
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаThe Beatles
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