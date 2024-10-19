Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»
19 октября 202418:43
Британский актер Ринго Старр, известный по участию в легендарной группу The Beatles, выпустит новый кантри-альбом под названием «Look Up», передает NME.
В новую пластинку войдут 11 песен. Среди них будет сингл «Time on My Hands».
Релиз намечен на 10 января.
Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что коллектив в настоящее время работает в студии над новыми песнями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru