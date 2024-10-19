Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»

Британский актер Ринго Старр, известный по участию в легендарной группу The Beatles, выпустит новый кантри-альбом под названием «Look Up», передает NME.

The Cure планируют выпустить еще два новых альбома

В новую пластинку войдут 11 песен. Среди них будет сингл «Time on My Hands».

Релиз намечен на 10 января.

Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что коллектив в настоящее время работает в студии над новыми песнями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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