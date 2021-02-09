Американская рэперша станцевала на могиле 2020 года
Американская рэперша Карди Би выпустила клип на трек «Up», в первых же кадрах артистка появляется танцующей на могиле с надписью «RIP 2020».
Ролик был выложен на видеохостинге YouTube и уже собрал больше 26 миллионов просмотров.
Карди Би постоянно шокирует публику и не только эпатажными клипами, но и своими нарядами. На этот раз рэперша вышла на улицу в полупрозрачных лосинах, сквозь которые было видно белье певицы. Этот образ она выложила в свой Instagram, фото набрало массу лайков и комментариев. Половина подписчиков осудили артистку, другая половина восхитилась ее вкусом.
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