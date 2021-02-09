Американская рэперша станцевала на могиле 2020 года

Около 100 новых детских садов и школ построят в Москве за три года

Почти 2 тыс. км инженерных сетей построят и реконструируют в этом году в столице

В столичных загсах сняли коронавирусные ограничения

В Кремле прокомментировали уход Серебренникова из «Гоголь-центра»

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за снегопада