«Рэперов нужно охранять». Дробыш ответил Певцову насчет сатанизма в песнях

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в интервью Telegram-каналу «Радиоточке НСН» не согласился с актером Дмитрием Певоцовым, который предложил сажать рэперов в тюрьму за «сатанизм» в их творчестве.

«Мое мнение, что как только рэперы начнут думать о том, что можно говорить, а что нельзя, в этот момент они перестанут быть рэперами. То есть они станут поп-рэперами, которые не нужны той публике, которая их слушает их сейчас. Начиная с Тупака и с Эминема все эти тексты просто пропитаны какой-то ерундой, которая попадает под множество статей законодательства, как российского, так и американского. И в этом и есть протест», - отметил он.

По мнению музыкального продюсера, рэп в свое время перехватил эстафету и рок-музыки и вряд ли стоит им что-то запрещать.

«Говорить, что рэперы кому-то должны, а их еще нужно за что-то сажать – это смешно. По большому счету, есть огромное количество артистов в театрах и кино, которых тоже есть, за что посадить и полечить от сатанизма. Мне кажется, что рэперы, как звери в Африке, их скорее надо охранять, чем ругать», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее актер Дмитрий Певцов, заявил, что за проекты, которые несут «гадость, тьму, бесовщину нужно закрывать и наказывать». «Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять», - сказал актер.