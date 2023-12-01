Рэпера Гуфа избили на Пхукете

Рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, избили на Пхукете. Об этом исполнитель сообщил в своих соцсетях.

Рэпер Гуф заявил, что не хотел никого оскорбить видео с попами

По его словам, это сделал некий Миша, у которого роман с его бывшей женой.

Артист и еще двое его товарищей показали на видео раны после драки. Гуф уже пообещал посвятить этому парню не один трек, если тот не заплатит ему деньги за молчание.

Ранее СМИ сообщили о желании Следственного комитета проверить рэп-исполнителя из-за опубликованного в социальных сетях с попами видео. Впоследствии музыкант извинился за публикацию этого ролика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Волков
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