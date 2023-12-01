Рэпера Гуфа избили на Пхукете

По его словам, это сделал некий Миша, у которого роман с его бывшей женой.



Артист и еще двое его товарищей показали на видео раны после драки. Гуф уже пообещал посвятить этому парню не один трек, если тот не заплатит ему деньги за молчание.

Ранее СМИ сообщили о желании Следственного комитета проверить рэп-исполнителя из-за опубликованного в социальных сетях с попами видео. Впоследствии музыкант извинился за публикацию этого ролика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

