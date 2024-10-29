Рэпер Саграда и группа «25/17» выпустили песню «Корни»

Рэпер Саграда в сотрудничестве с группой «25/17» представил новую песню под названием «Корни». Об этом музыканты сообщили на своих официальных страницах в социальной сети «ВКонтакте».

После премьеры трэка пользователи выразили положительные отзывы о релизе. В текстах новой песни акцентируется внимание на преемственности поколений. Авторы также обращаются к своим корням, оставляя послание для слушателей.

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В начале сентября Саграда и группа «Аффинаж» выпустили другую композицию под названием «Золотая», посвященную 877-летию Москвы.

В ее основе лежат строчки из гимна столицы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Артем Саграда
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