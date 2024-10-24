Земфира выпустила клип на песню «Любовь как случайная смерть»

Земфира (признана в РФ иноагентом) представила клип на лайв-версию песни «Любовь как случайная смерть».

«Злая ирония к себе»: В песне Земфиры Colette нашли отсылку к социальной лирике

Композиция, выпушенная в 2004 году, также стала саундтреком фильма в «Богиня: как я полюбила». Режиссером и сценаристом этого проекта выступили Рената Литвинова.

Именно она сыграла главную роль в новом клипе. По сюжету, героиня Ливиновой добирается на старом автобусе до станции Река, затем спрыгивает на рельсы.

Ранее исполнительница анонсировала выход нового альбома Colette и выпустила одноименный сингл. Информации о дате выхода новой пластинки пока нет. Певица заявила, что релиз альбома должен стать сюрпризом, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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