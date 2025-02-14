Рэпер Моргенштерн выпустил новый альбом с рок-треками

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) представил новый альбом под названием «Alisher».

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В пластинку вошли пять треков в стиле рок.

На обложке нового альбома изображено лицо Моргенштерна без татуировок. Ранее он начал их сводить жидким азотом.

В конце января 2025 года Моргенштерн был объявлен в розыск по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента, а суд наложил арест на его имущество, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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