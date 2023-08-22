Рэпер Моргенштерн признался, что скучает по России
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иногентом) заявил, что хочет вернуться на российский музыкальный рынок. Об этом рэпер рассказал на своем YouTube-канале.
По его словам, шоу-бизнес в США разочаровал музыканта. Моргенштерн поделился, что в российском бизнесе есть «человечность», в то время как американский шоу-биз является продуктом «чистейшего капитализма».
«Я хочу снова создавать песни для наших людей с душой. Надеюсь, что за время своей эмиграции, я еще не потерял связь с нашими людьми, эту душу», - сказал музыкант.
Он также добавил, что скучает по России.
В мае Минюст РФ внес рэпера Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru