Рэпер Machine Gun Kelly сделал татуировку в честь нового альбома

Рэпер Machine Gun Kelly оригинальным способ анонсировал выход своего нового альбома.

Музыкант выложил в Twitter совместное с барабанщиком Blink182 Трэвисом Баркером фото, где оба артиста демонстрируют одинаковые татуировки на левых руках.

«Born With Horns» выбили на себе артисты, так называется новый альбом Machine Gun Kelly, который станет продолжением предыдущей пластинки «Tickets To My Downfall» (2020), над которой они с Трэвисом также работали вместе.

Точную дату релиза рэпер не назвал, однако ранее он пообещал порадовать поклонников новинками уже в августе 2021 года.

23 сентября 2019 года Machine Gun Kelly выступал в московском ГЛАВCLUB при полном аншлаге, все билеты на его концерт были проданы.