Юра Борисов побил рекорд популярности Никиты Кологривого на «Кинопоиске»
Актер Юра Борисов, получивший номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, возглавил пятерку самых популярных персон на «Кинопоиске» по итогам марта. При этом за три месяца 2025 года его страницу на сервисе посмотрели более 1,12 миллиона раз, что больше, чем число просмотров страницы Никиты Кологривого за весь 2024 год, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Борисов уже попадал в топ-5 наиболее популярных актеров в 2022 году после роли во втором сезоне «Эпидемии». В 2024 году пользователи чаще всего заходили на его страницу на «Кинопоиске» в январе, когда создатели фильма «Мастер и Маргарита» представили видео с озвучкой Борисовым кота Бегемота. Волна интереса к артисту также фиксировалась в мае, когда фильм Шона Бейкера «Анора» получил главную награду на Каннском кинофестивале, и после премьеры картины в России.
На следующий день после онлайн-премьеры фильма «Анора» страницу Борисова посетили 20 тысяч раз. Также 48 тысяч раз его страницу на «Кинопоиске» посетили в 2025 году после объявления номинантов на «Оскар».
Второе место в пятерке артистов, наиболее интересных аудитории, на данный момент занимает Джейсон Стэйтем, сыгравший главную роль в боевике «Мастер». В тройку лидеров также входит российский режиссер Сарик Андреасян. На четвертой строчке рейтинга актриса Майки Мэдисон («Анора»), которая ранее получила «Оскар» за лучшую женскую роль. Замыкает топ-5 артистов Иван Янковский, исполнивший главную роль в драматическом сериале «Аутсорс» о смертной казни в России 90-х.
По итогу 2024 года рейтинг самых популярных персон на «Кинопоиске» возглавил российский актер Никита Кологривый (1,04 миллиона просмотров профиля). Вторую строчку в топе актеров занял Джейсон Стейтем, а на третьем месте расположился Леонардо Ди Каприо, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области
- Житель Воронежской области получил 19 лет за госизмену
- Шалимов стал новым главным тренером «Факела»
- Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят 1 мая
- Юра Борисов побил рекорд популярности Никиты Кологривого на «Кинопоиске»
- В Госдуме предложили уголовное наказание за повторную продажу детям энергетиков
- Депутат Бессараб поддержала увеличение возраста молодежи в РФ до 44 лет
- Умерла режиссер «Филателии» Наталья Назарова
- Фестиваль «Добровидение» пройдет в 10 раз как альтернатива «Евровидению»
- Молодая невеста Лепса назвала «самого гениального актера русского Голливуда»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru