Юра Борисов побил рекорд популярности Никиты Кологривого на «Кинопоиске»

Борисов уже попадал в топ-5 наиболее популярных актеров в 2022 году после роли во втором сезоне «Эпидемии». В 2024 году пользователи чаще всего заходили на его страницу на «Кинопоиске» в январе, когда создатели фильма «Мастер и Маргарита» представили видео с озвучкой Борисовым кота Бегемота. Волна интереса к артисту также фиксировалась в мае, когда фильм Шона Бейкера «Анора» получил главную награду на Каннском кинофестивале, и после премьеры картины в России.

На следующий день после онлайн-премьеры фильма «Анора» страницу Борисова посетили 20 тысяч раз. Также 48 тысяч раз его страницу на «Кинопоиске» посетили в 2025 году после объявления номинантов на «Оскар».

Второе место в пятерке артистов, наиболее интересных аудитории, на данный момент занимает Джейсон Стэйтем, сыгравший главную роль в боевике «Мастер». В тройку лидеров также входит российский режиссер Сарик Андреасян. На четвертой строчке рейтинга актриса Майки Мэдисон («Анора»), которая ранее получила «Оскар» за лучшую женскую роль. Замыкает топ-5 артистов Иван Янковский, исполнивший главную роль в драматическом сериале «Аутсорс» о смертной казни в России 90-х.

По итогу 2024 года рейтинг самых популярных персон на «Кинопоиске» возглавил российский актер Никита Кологривый (1,04 миллиона просмотров профиля). Вторую строчку в топе актеров занял Джейсон Стейтем, а на третьем месте расположился Леонардо Ди Каприо, напоминает «Радиоточка НСН».

