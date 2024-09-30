Рэпер Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully»

Американский рэпер Канье Уэст анонсировал новый альбом под названием «Bully». Об этом артист заявил во время недавнего концерта в Китае.

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Рэпер представил на сцене новую песню «Beauty & the Beast», которая должна войти в новый релиз.

Издание AllHipHop отмечает, что Уэст всего несколько дней назад сообщал, что его новый альбом будет называться «So Help Me God» — как и неизданная пластинка, работа над которой велась в 2014–2015 годах. Портал предполагает, что рэпер просто сменил название грядущего релиза.

Ранее в Китае на продажу выставили связки ростков пшеницы, на которых во время выступления стоял Уэст, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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