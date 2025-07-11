Рэпер Хаски выпустил трек «Колобок»

В день выхода сингла также состоялась премьера клипа, срежиссированного Петром Шиловым (nativision), который ранее работал с крупнейшими зарубежными и российскими артистами: Trippie Red, Scarlxrd, Aitch, Элджеем, Slava Marlow, Markul, Полиной Гагариной, Anna Asti и многими другими.

Новая песня войдет в альбом, релиз которого запланирован на сентябрь. Пластинка станет первой полноформатной работой артиста за пять лет.

Ранее Хаски выпустил свою первую видеоигру под названием «Заложник», напоминает «Радиоточка НСН».

