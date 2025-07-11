Рэпер Хаски выпустил трек «Колобок»
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) представил новую песню под названием «Колобок».
В день выхода сингла также состоялась премьера клипа, срежиссированного Петром Шиловым (nativision), который ранее работал с крупнейшими зарубежными и российскими артистами: Trippie Red, Scarlxrd, Aitch, Элджеем, Slava Marlow, Markul, Полиной Гагариной, Anna Asti и многими другими.
Новая песня войдет в альбом, релиз которого запланирован на сентябрь. Пластинка станет первой полноформатной работой артиста за пять лет.
Ранее Хаски выпустил свою первую видеоигру под названием «Заложник», напоминает «Радиоточка НСН».
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