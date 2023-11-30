Рэпер Гуф попытается забрать дочь у бывшей жены через суд

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, планирует судиться с бывшей женой Юлией Королевой за общую дочь Тину. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Это мой ребенок! Тина остается со мной. Мы будем общаться через суд», - отметил хип-хоп исполнитель. Гуф также признался, что после рождения второго ребенка у рэпера проснулась любовь к детям.

Музыкант также прошелся со своей жене, заявив, что брак с Королевой был «полным пустяком», и она изменяла ему в отношениях. Юлия также потребовала крупную сумму в качестве алиментов, и добавил, что судья удивился озвученной цифре.

Ранее СМИ сообщили о желании Следственного комитета проверить рэп-исполнителя из-за опубликованного в социальных сетях с попами видео. Впоследствии музыкант извинился за публикацию этого ролика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

