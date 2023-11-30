Рэпер Гуф попытается забрать дочь у бывшей жены через суд
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, планирует судиться с бывшей женой Юлией Королевой за общую дочь Тину. Об этом он заявил в социальных сетях.
«Это мой ребенок! Тина остается со мной. Мы будем общаться через суд», - отметил хип-хоп исполнитель. Гуф также признался, что после рождения второго ребенка у рэпера проснулась любовь к детям.
Музыкант также прошелся со своей жене, заявив, что брак с Королевой был «полным пустяком», и она изменяла ему в отношениях. Юлия также потребовала крупную сумму в качестве алиментов, и добавил, что судья удивился озвученной цифре.
Ранее СМИ сообщили о желании Следственного комитета проверить рэп-исполнителя из-за опубликованного в социальных сетях с попами видео. Впоследствии музыкант извинился за публикацию этого ролика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калужской области похитили 8-летнюю Злату Липовую
- Кабмин РФ выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам
- Рэпер Гуф попытается забрать дочь у бывшей жены через суд
- В России подешевели китайские автомобили
- Суд вновь оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян
- Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России
- Мосгорсуд оставил под стражей драматурга Петрийчук и режиссера Беркович
- В Госдуме приняли поправки, ужесточающие ответственность за утечки
- ХАМАС: Теракт в Иерусалиме устроили представители «Аль-Кассам»
- СМИ: конкуренция бизнеса за сотрудников разгоняет инфляцию в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru