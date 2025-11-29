Рэпер Элджей объявил концертный тур

Российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) объявил о запуске большого концертного тура под названием «GAMEBOY ARENA SHOW».

Артист планирует выступить в трех городах - Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В рамках тура поклонники артиста смогут услышать как уже полюбившиеся хиты, так и свежие композиции.

Рэпер Элджей получил широкую известность благодаря совместному хиту с исполнителем Feduk 2017 года «Розовое вино». Композиция стала одной из главных русскоязычных хитов года. Он занял верхние строчки в iTunes и Apple Music, стал самой популярной песней «ВКонтакте», набрал сотни миллионов просмотров.

