Рэпер Элджей объявил концертный тур

Артист планирует выступить в трех городах - Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В рамках тура поклонники артиста смогут услышать как уже полюбившиеся хиты, так и свежие композиции.

Рэпер Элджей получил широкую известность благодаря совместному хиту с исполнителем Feduk 2017 года «Розовое вино». Композиция стала одной из главных русскоязычных хитов года. Он занял верхние строчки в iTunes и Apple Music, стал самой популярной песней «ВКонтакте», набрал сотни миллионов просмотров.

