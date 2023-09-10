Умер советский и российский актер Андрей Шаронов из «Такой работы»
Советский и российский актер Андрей Шаронов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Смерть наступила 9 сентября, пишет «Российская газета».
Дебютной работой Шаронова стали съемки музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой», вышедшей на экраны в 1981 году. Он играл на этой площадке вместе с Александром Демьяненко, Еленой Соловей, Леонидом Серебренниковым.
Также артист снимался в фильмах «Эмма», «Меченые», «Русская симфония», «Жить сначала» и детективе «Такая работа».
Шаронов родился 2 июля 1951 года. После окончания ЛГИТМиК был принят в труппу Театре драмы и комедии на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, был преподавателем Санкт-Петербургского госуниверситета культуры и искусств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru