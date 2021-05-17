«Рэп - это тоже рок». Группа «Гамора» хотела бы выступить на «Нашествии»
Участник группы «Гамора» Саша Лекс в интервью НСН рассказал, нужно ли рэперам бояться поклонников рок-музыки.
Главный фестиваль страны «Нашествие» продолжает заявлять участников этого года. Самые именитые артисты соберутся под Серпуховым с 30 июля по 1 августа для того, чтобы вместе с поклонниками живой отечественной музыки спеть любимые всеми песни.
В лайнапе фестиваля преобладают рок-музыканты, однако выступить на «Нашествии» готовы и рэперы. Среди них группа «Гамора», музыканты которой живут в Тольятти. Известность их песен давно пересекла границы России – их рэп слушают в Европе, в частности в Германии.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» участник коллектива Саша Лекс рассказал, что с удовольствием бы «завел толпу «Нашествия».
«Войну между жанрами создавать - это лишнее, любая музыка уместна. Мне тоже рок нравится, например, Rammstein. Если бы нас пригласили на «Нашествие» мы бы сто процентов поехали! У нас же одинаковые темы в песнях, только мы по-другому их подаем. Рэперы тоже считаются рок-звездами. Рэперы – немного отмороженные ребята, которые живут своей жизнью, живут в кайф. Поэтому я думаю, какие-то темы бы зашли. В любом случае, это знакомство с новой аудиторией и возможность проявить себя. Все ведь еще и от шоу зависит. Можно просто выйти и спеть, а можно завести толпу, мне, кажется, мы на это способны», - отметил он.
Уже известно, что на фестивале «Нашествие» выступят такие группы как «АлисА», «Машина времени», «Сплин», Louna, Слот, Сергей Бобунец, НАИВ, Нейромонах Феофан и многие другие.
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