РЕН ТВ покажет концерт группы «Кипелов» 8 июля

Перед концертом лидер группы Валерий Кипелов, которому 12 июля исполнится 65 лет, стал гостем программы «Соль». В частности, в беседе с Александром Ф. Скляром и рэпером Ричи он заявил, что поддерживать хорошую форму перед концертом ему помогает физическая подготовка вместо еды.

Также музыкант поделился мнением, что творческое долголетие также зависит от манеры общения со слушателем - чем пафоснее артист, тем меньше искренности в творчестве.

«Когда выходит такой человек на сцену, я ему не верю. Ты выходишь к своим поклонникам не как сверху: «Я такой крутой». Нет, ты выходишь к друзьям поделиться, что у тебя внутри», - заключил Кипелов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Валерию Кипелову было присвоено звание Заслуженного артиста России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».