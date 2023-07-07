РЕН ТВ покажет концерт группы «Кипелов» 8 июля
Телеканал РЕН ТВ в полночь 8 июля покажет масштабный концерт, посвящённый 20-летию группы «Кипелов».
Перед концертом лидер группы Валерий Кипелов, которому 12 июля исполнится 65 лет, стал гостем программы «Соль». В частности, в беседе с Александром Ф. Скляром и рэпером Ричи он заявил, что поддерживать хорошую форму перед концертом ему помогает физическая подготовка вместо еды.
Также музыкант поделился мнением, что творческое долголетие также зависит от манеры общения со слушателем - чем пафоснее артист, тем меньше искренности в творчестве.
«Когда выходит такой человек на сцену, я ему не верю. Ты выходишь к своим поклонникам не как сверху: «Я такой крутой». Нет, ты выходишь к друзьям поделиться, что у тебя внутри», - заключил Кипелов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Валерию Кипелову было присвоено звание Заслуженного артиста России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЕН ТВ покажет концерт группы «Кипелов» 8 июля
- В Госдуме предложили разработать и ввести стандарт шаурмы
- New York Times: ВСУ стали реже получать пожертвования
- Рогов: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области
- Минобороны Белоруссии: бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря
- Минфин заявил о снижении нефтегазовых доходов России на 47 процентов
- Писториус: Берлин не станет поставлять Киеву кассетные боеприпасы
- Найден третий из пяти туристов, пропавших при сплаве в Бурятии
- Зеленский: ВСУ трудно наступать из-за преимущества России в дальнобойном оружии
- В Госдуме выдвинули ультиматум правительству Хакасии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru