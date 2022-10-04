Валерий Кипелов признался в наличии трудностей с написанием новых песен

Рок-музыкант Валерий Кипелов признался, что его группа испытывает трудности с написанием новых песен.

По словам Кипелова, причина в проблемах «с внутренним миром». Он отметил, что в это сложное время хочется отразить действительность в произведениях, но сложно «пройти по тонкой грани и не свалиться».



Ранее Кипелов в своей речи ответил Шевчуку на призыв «не путать родину с жопой президента». По мнению Кипелова, «бабушка, которая торгует картошкой на вокзале — это тоже часть нашей Родины», однако в финале заявил, что «победа будет за нами».

