Валерий Кипелов признался в наличии трудностей с написанием новых песен
Рок-музыкант Валерий Кипелов признался, что его группа испытывает трудности с написанием новых песен.
По словам Кипелова, причина в проблемах «с внутренним миром». Он отметил, что в это сложное время хочется отразить действительность в произведениях, но сложно «пройти по тонкой грани и не свалиться».
Ранее Кипелов в своей речи ответил Шевчуку на призыв «не путать родину с жопой президента». По мнению Кипелова, «бабушка, которая торгует картошкой на вокзале — это тоже часть нашей Родины», однако в финале заявил, что «победа будет за нами».
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