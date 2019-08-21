Регистрацию на «Нашествие» в Крыму пришлось закрыть из-за ажиотажа

Организаторы фестиваля «Таврида-АРТ», на котором 23 августа будет работать площадка «Нашествия», вынуждено закрыли регистрацию на мероприятия из-за огромного спроса.

Как заявил руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин, они получили 35 тысяч заявок – в полтора раза больше, чем ожидалось ранее, что стало неожиданностью для организаторов.

Вход на концерт бесплатный, однако для доступа на площадку была необходима предварительная регистрация в интернете.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится с 2015 года. Нынешнее мероприятие было расширено до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (с 20 по 26 августа),

Одновременно ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"» - проект должны завершить в 2022 году. Организатором форума «Таврида» выступает автономная некоммерческая организация «Центр развития культурных инициатив».

