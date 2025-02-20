Red Hot Chili Peppers оценили свое творчество в 350 млн долларов

Как пишет Billboard, в настоящее время калифорнийской группе принадлежат права на все релизы, выпущенные Warner Music, в том 13 студийных альбомов. При этом неизвестно, кто владеет правами на мастер-записи первых четырёх пластинок, вышедших на лейбле EMI.

По данным издания, в настоящее время каталог записей ежегодно приносит группе Red Hot Chili Peppers около 26 млн долларов в год.

Ранее рок-группа Pink Floyd согласилась продать компании Sony Music права на обширный музыкальный каталог со своими хитами почти за 400 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».