Расторгуев назвал любимые места для отдыха после концертов

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, что его любимым местом для отдыха после многочисленных концертов является дом, который находится в Подмосковье.

Он отметил, что также любит прогуливаться по набережной Клязьминского водохранилища. По словам певца, его самое любимое место для отдыха – это его дом.

Николай Расторгуев опроверг информацию о своей госпитализации

«Вот я живу в Подмосковье, и мне нравится отдыхать именно здесь, мне другие места, а особенно какие-то Бали или Мальдивы, не нужны», – сказал артист в разговоре с изданием Regions.

Также Расторгуев подчеркнул, что он не любит отдыхать на курортах, но при этом часто посещает различные города и страны с концертами.

Ранее Николай Расторгуев заявил, что «Любэ» не дает концерты в Донбассе из-за нехватки площадок с соответствующим оборудованием. В то же время он отметил, что встречается с участниками спецоперации, в том числе в госпиталях, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС
ТЕГИ:РоссияМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры