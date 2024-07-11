Расторгуев назвал любимые места для отдыха после концертов

«Вот я живу в Подмосковье, и мне нравится отдыхать именно здесь, мне другие места, а особенно какие-то Бали или Мальдивы, не нужны», – сказал артист в разговоре с изданием Regions.

Также Расторгуев подчеркнул, что он не любит отдыхать на курортах, но при этом часто посещает различные города и страны с концертами.

Ранее Николай Расторгуев заявил, что «Любэ» не дает концерты в Донбассе из-за нехватки площадок с соответствующим оборудованием. В то же время он отметил, что встречается с участниками спецоперации, в том числе в госпиталях, передает «Радиоточка НСН».

