Расторгуев назвал любимые места для отдыха после концертов
Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, что его любимым местом для отдыха после многочисленных концертов является дом, который находится в Подмосковье.
Он отметил, что также любит прогуливаться по набережной Клязьминского водохранилища. По словам певца, его самое любимое место для отдыха – это его дом.
«Вот я живу в Подмосковье, и мне нравится отдыхать именно здесь, мне другие места, а особенно какие-то Бали или Мальдивы, не нужны», – сказал артист в разговоре с изданием Regions.
Также Расторгуев подчеркнул, что он не любит отдыхать на курортах, но при этом часто посещает различные города и страны с концертами.
Ранее Николай Расторгуев заявил, что «Любэ» не дает концерты в Донбассе из-за нехватки площадок с соответствующим оборудованием. В то же время он отметил, что встречается с участниками спецоперации, в том числе в госпиталях, передает «Радиоточка НСН».
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