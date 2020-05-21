Лидер «Слота» наехал на сына Цоя

Уже на протяжении почти двух месяцев россияне находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Пока одни сознательные граждане развлекают себя, сидя дома за просмотрами сериалов, другие вспоминают о своем наследстве и его прибыльности. Так, сын покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Роспатент. Согласно документу, товарный знак «Кино» регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг. Это значит, что под брендом может осуществляться запись музыки, проведение концертов и мастер-классов, съемки фильмов и написание сценариев, книгоиздание, а также организация работы дискотек и ночных клубов.

Но, далеко не все артисты и рок музыканты высказались положительно об этой инициативе. Лидер групп «Слот» и «МодеМ» Игорь Кэш Лобанов негативно отозвался об этом начинании, назвав это распродажей имени и главным свидетельством того, что Цой мёртв.

«Когда «Модем» выпустил песню «Цой умер!», многие не стали разбираться и возопили — Цой жив! Мне кажется, что вот эта распродажа и является главным свидетельством того, что Цой мёртв. А все эти процессы и были катализатором появления трека, если что. Почитайте вторую страничку - прискорбно-печальный реестр возможностей. Там много опций. Как вы думаете, что отпрыск сделает в первую очередь? Издаст книгу о Цое? Уже было. Откроет дискотеку, где будут дэнсить только под Кино? Проведёт аэробику, под тот же муз. материал? Про концерты уже все знают, но, может он будет проводить мастер-классы «Как быть сыном гения!»? Неужели запишет песню!?!?!?!?» - написал он.

Ранее актёр театра и кино Денис Никифоров рассказал НСН в эфире «Нашего радио», как он на карантине лишился практически невинности в профессии и записал первую самопробу в кино.

