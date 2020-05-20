Актёр Денис Никифоров: Театры после карантина начнут снижать цены на билеты

Уже на протяжении почти двух месяцев россияне находится в режиме самоизоляции. В России официально объявили об окончании единого периода нерабочих дней, но при этом регионы самостоятельно определяют этапы по снятию ограничений. В Москве и Московской области режим самоизоляции продлен до 31 мая. Режим самоизоляции лишил всех музыкантов и артистов возможности давать живые концерты, выступать в театре и сниматься в кино.

Актёр театра и кино Денис Никифоров рассказал НСН в эфире «Нашего радио», как он на карантине занялся пахотой и записывает свои первые самопробы в кино.

«Моя изоляция проходит на даче. Дела как у всех нас – плоховато. Работать мне не дают сейчас по профессии, вот я и занялся пахотой. Слава Богу у нас здесь есть куда выйти, на участке можно хоть в футбол играть. Новостей каких-то особо нет, единственное можно сказать, лишился практически невинности в профессии – записал первую самопробу. Пятый десяток уже идет, а я самопробу пишу. Самопроба – это кастинг, когда ты на камеру телефона играешь сцену. Мне вообще кажется, что все происходящее сейчас это только цветочки, ягодки будут впереди, когда месяца через два уже у всех запасы закончатся и вот тогда посмотрим, что будет. И если говорить о наших творческих профессиях, то музыкантам все равно полегче, у них хотя бы есть авторские права на их произведения, и они с них получают какую-то копеечку, а у нас вообще ничего нет. Все актеры театра и кино стали самыми социально незащищёнными. Видел один опрос среди людей, куда бы они отправились после карантина и всего лишь шесть процентов опрошенных сказали, что в театр. И поэтому по-любому все театры начнут снижать цены на билеты» - рассказал Денис Никифоров

Ранее лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф рассказал НСН в эфире «Нашего радио», как он с семьей развлекается на домашнем карантине.

