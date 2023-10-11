РАО: Роялти иностранным авторам музыки упали в 6 раз в 2022 году
Российское авторское общество (РАО) по итогам прошлого года выплатило зарубежным авторам рекордно низкую сумму вознаграждений, которая стала минимальной по меньшей мере с 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчеты о деятельности общества.
По документам сумма вознаграждения, выплаченного в 2022 году иностранным правообладателям, составила 20,7 млн руб — более чем в шесть раз ниже показателей 2021-го (131,4 млн рублей). Всего в прошлом году году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и использовавшие музыкальные произведения заведения отчислили РАО 3,2 млрд рублей. Совокупные выплаты общества российским и иностранным авторам составили почти 2 млрд рублей.
Как пояснили в РАО, распределение вознаграждения зависит от объема сборов, при их уменьшении снижается и размер выплат. Также размеры вознаграждения зависят от распределения общества: «если распределено меньше вознаграждения, чем за предыдущий период, то выплачено будет тоже меньше».
В РАО отметили, что интерес к отечественному контенту увеличился, это позитивный тренд, важный «в формировании благосостояния российских авторов». Так, популярность плейлистов с российскими произведениями для озвучания коммерческих пространств выросла в среднем на 30%. «Импортозамещение» музыки активно ведется в кино и на телевидении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: ВСУ оставили несколько передовых позиций у Соледара
- Израиль заявил об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой
- Собянин: Минимальный размер пенсии в Москве вырастет до 24,5 тысячи рублей
- В России создали первую Ассоциацию промышленного майнинга
- В Польше пожаловались на поставляемый из России дешевый пластик
- РАО: Роялти иностранным авторам музыки упали в 6 раз в 2022 году
- Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть Румынии земли
- «Известия»: Средний чек на зимнюю резину вырос на 8–12%
- МЧС запретит курить вейпы в общественных местах и разрешит жечь мусор на участках
- Богомаз: ПВО уничтожила два украинских дрона в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru