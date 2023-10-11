РАО: Роялти иностранным авторам музыки упали в 6 раз в 2022 году

Российское авторское общество (РАО) по итогам прошлого года выплатило зарубежным авторам рекордно низкую сумму вознаграждений, которая стала минимальной по меньшей мере с 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчеты о деятельности общества.

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По документам сумма вознаграждения, выплаченного в 2022 году иностранным правообладателям, составила 20,7 млн руб — более чем в шесть раз ниже показателей 2021-го (131,4 млн рублей). Всего в прошлом году году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и использовавшие музыкальные произведения заведения отчислили РАО 3,2 млрд рублей. Совокупные выплаты общества российским и иностранным авторам составили почти 2 млрд рублей.

Как пояснили в РАО, распределение вознаграждения зависит от объема сборов, при их уменьшении снижается и размер выплат. Также размеры вознаграждения зависят от распределения общества: «если распределено меньше вознаграждения, чем за предыдущий период, то выплачено будет тоже меньше».

В РАО отметили, что интерес к отечественному контенту увеличился, это позитивный тренд, важный «в формировании благосостояния российских авторов». Так, популярность плейлистов с российскими произведениями для озвучания коммерческих пространств выросла в среднем на 30%. «Импортозамещение» музыки активно ведется в кино и на телевидении.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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