РАО: Роялти иностранным авторам музыки упали в 6 раз в 2022 году

По документам сумма вознаграждения, выплаченного в 2022 году иностранным правообладателям, составила 20,7 млн руб — более чем в шесть раз ниже показателей 2021-го (131,4 млн рублей). Всего в прошлом году году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и использовавшие музыкальные произведения заведения отчислили РАО 3,2 млрд рублей. Совокупные выплаты общества российским и иностранным авторам составили почти 2 млрд рублей.

Как пояснили в РАО, распределение вознаграждения зависит от объема сборов, при их уменьшении снижается и размер выплат. Также размеры вознаграждения зависят от распределения общества: «если распределено меньше вознаграждения, чем за предыдущий период, то выплачено будет тоже меньше».

В РАО отметили, что интерес к отечественному контенту увеличился, это позитивный тренд, важный «в формировании благосостояния российских авторов». Так, популярность плейлистов с российскими произведениями для озвучания коммерческих пространств выросла в среднем на 30%. «Импортозамещение» музыки активно ведется в кино и на телевидении.

