Ранее неизданные треки «Наутилуса Помпилиуса» войдут в новый релиз на виниле
Вячеслав Бутусов анонсировал выпуск «Авторизованной коллекции» основных альбомов «Наутилуса Помпилиуса».
В них вернутся изъятые по различным причинам треки, а в качестве бонусов будут приложены версии и демо-записи. Кроме студийных альбомов, в коллекцию войдут лучшие живые выступления и трибьюты разных лет.
Коллекция уже насчитывает 16 альбомов. Издатели сознательно отказались от хронологического порядка, поэтому первыми в этом году выйдут таллинский концерт «Подъём», «Титаник», «Яблокитай» и «Гудбай, Америка!» — последний из трибьютов.
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