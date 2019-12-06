Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивых» слушателях из России

6 декабря 201917:01

Композитор Раймонд Паулс опроверг приписываемые ему слова о том, что российская публика более навязчивая в сравнении с латвийской. Теперь музыкант говорит о том, что слушатели из России более отзывчивы. Об этом сообщает РБК.

Как пишет Москва 24 ранее Паулс отозвался о латышах как о менее навязчивой аудитории. СМИ распространили его слова о том, что дарят они цветы более «сердечно и ненавязчиво».

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После композитор сказал, что журналисты его неправильно поняли. На самом деле, по словам Паулса, российская публика намного отзывчивее, чем слушатели в Латвии.

Раймонд Паулс – советский и латвийский композитор, дирижёр и пианист. Российской публике наиболее известны его композиции «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой и «Вернисаж», которую исполняют Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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