Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивых» слушателях из России

Композитор Раймонд Паулс опроверг приписываемые ему слова о том, что российская публика более навязчивая в сравнении с латвийской. Теперь музыкант говорит о том, что слушатели из России более отзывчивы. Об этом сообщает РБК.

Как пишет Москва 24 ранее Паулс отозвался о латышах как о менее навязчивой аудитории. СМИ распространили его слова о том, что дарят они цветы более «сердечно и ненавязчиво».