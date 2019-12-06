Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивых» слушателях из России
Композитор Раймонд Паулс опроверг приписываемые ему слова о том, что российская публика более навязчивая в сравнении с латвийской. Теперь музыкант говорит о том, что слушатели из России более отзывчивы. Об этом сообщает РБК.
Как пишет Москва 24 ранее Паулс отозвался о латышах как о менее навязчивой аудитории. СМИ распространили его слова о том, что дарят они цветы более «сердечно и ненавязчиво».
После композитор сказал, что журналисты его неправильно поняли. На самом деле, по словам Паулса, российская публика намного отзывчивее, чем слушатели в Латвии.
Раймонд Паулс – советский и латвийский композитор, дирижёр и пианист. Российской публике наиболее известны его композиции «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой и «Вернисаж», которую исполняют Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев.
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