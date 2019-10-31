Покровский: Я всегда говорил, что поп-музыка идет впереди!
Музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы сферы труда, где работают самые счастливые россияне
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы. Респонденты давали оценку по шкале от 0 до 10, насколько они счастливы на рабочем месте. Самую высокую оценку дали врачи. Их балл – 6,1. Наименее счастливыми являются представители автомобильного бизнеса, а также рабочий персонал – они оценили свою работу в 4,7 балла.
Максим Покровский: «Знаете, в этой новости меня удивила скромность представителей государственных служб. Зачитывая текст, я вижу, что они стоят на третьем месте. Если это так, то молодцы – ребята. Флаг вам в руки!» - отметил Максим Покровский в беседе с НСН.
Хабиб может завершить карьеру через 2-3 боя
Хабибу Нурмагомедову предстоит провести еще 2-3 боя, после чего он завершит карьеру. Об это сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.
Максим Покровский: «Честно признаюсь, что когда я начал читать эту новость и прочитал первое слово, то подумал: опять какие-то новость про «Хару Мамбуру». Простите меня, Хабиб! Желаю вам выиграть эти два-три боя! От души и от всей группы "Ногу свело"», - сказал он, общаясь с НСН.
Американка решили оригинально отомстить бывшему супругу за измену
Американка решили оригинально отомстить бывшему супругу за измену. Когда пара подала документы на развод, суд решил, что женщина должна выплатить супругу $7,5 тыс. Она пошла в местный банк и попросила разменять ей эту сумму в самых мелких, десятицентовых монетах.
Максим Покровский: «Здесь мне многое непонятно. Во-первых, почему она платит ему, если он ей изменил? Во-вторых, почему здесь сказано, что самыми мелкими являются десятицентовые монеты? Я знаю, что есть еще и монеты в один цент. И, наконец, какая разница, в каких монетах деньги, это ведь 7,5 штук баксов!» - заявил он НСН.
Составлен рейтинг знаменитостей, чье культурное наследие приносит доход и после их смерти
Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, чье культурное наследие приносит доход и после их смерти. Первое место в списке в шестой раз кряду занял певец Майкл Джексон. Далее в списке следует певец Элвис Пресли и художник-карикатурист Чарльз Шульц.
Максим Покровский: «Я всегда говорил, что поп-музыка идет впереди! Молодец, Майкл!» - подчеркнул он, комментируя эту новость для НСН.
Российские зрители назвали лучший хоррор десятилетия
Лучшим хоррором десятилетия, по мнению российских любителей фильмов пострашнее, является картина «Заклятие». Второй в рейтинге расположилась экранизация романа Стивена Кинга «Оно». Бронзу взял психологический триллер «Сплит».
Максим Покровский: «Надеюсь, что такая расстановка сил в этом рейтинге связана с тем, что еще не вышел новый клип «Ногу свело» «Хочу бодаться». Иначе судьба первого места была бы предрешена», - предположил Максим Покровский в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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