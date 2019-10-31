Покровский: Я всегда говорил, что поп-музыка идет впереди!

31 октября 201920:00

Музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Названы сферы труда, где работают самые счастливые россияне

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы. Респонденты давали оценку по шкале от 0 до 10, насколько они счастливы на рабочем месте. Самую высокую оценку дали врачи. Их балл – 6,1. Наименее счастливыми являются представители автомобильного бизнеса, а также рабочий персонал – они оценили свою работу в 4,7 балла.

Максим Покровский: «Знаете, в этой новости меня удивила скромность представителей государственных служб. Зачитывая текст, я вижу, что они стоят на третьем месте. Если это так, то молодцы – ребята. Флаг вам в руки!» - отметил Максим Покровский в беседе с НСН.

2

Хабиб может завершить карьеру через 2-3 боя

Хабибу Нурмагомедову предстоит провести еще 2-3 боя, после чего он завершит карьеру. Об это сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Максим Покровский: «Честно признаюсь, что когда я начал читать эту новость и прочитал первое слово, то подумал: опять какие-то новость про «Хару Мамбуру». Простите меня, Хабиб! Желаю вам выиграть эти два-три боя! От души и от всей группы "Ногу свело"», - сказал он, общаясь с НСН

3

Американка решили оригинально отомстить бывшему супругу за измену

Американка решили оригинально отомстить бывшему супругу за измену. Когда пара подала документы на развод, суд решил, что женщина должна выплатить супругу $7,5 тыс. Она пошла в местный банк и попросила разменять ей эту сумму в самых мелких, десятицентовых монетах.

Максим Покровский: «Здесь мне многое непонятно. Во-первых, почему она платит ему, если он ей изменил? Во-вторых, почему здесь сказано, что самыми мелкими являются десятицентовые монеты? Я знаю, что есть еще и монеты в один цент. И, наконец, какая разница, в каких монетах деньги, это ведь 7,5 штук баксов!» - заявил он НСН.

4

Составлен рейтинг знаменитостей, чье культурное наследие приносит доход и после их смерти

Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, чье культурное наследие приносит доход и после их смерти. Первое место в списке в шестой раз кряду занял певец Майкл Джексон. Далее в списке следует певец Элвис Пресли и художник-карикатурист Чарльз Шульц.

Максим Покровский: «Я всегда говорил, что поп-музыка идет впереди! Молодец, Майкл!» - подчеркнул он, комментируя эту новость для НСН

5

Российские зрители назвали лучший хоррор десятилетия

Лучшим хоррором десятилетия, по мнению российских любителей фильмов пострашнее, является картина «Заклятие». Второй в рейтинге расположилась экранизация романа Стивена Кинга «Оно». Бронзу взял психологический триллер «Сплит».

Максим Покровский: «Надеюсь, что такая расстановка сил в этом рейтинге связана с тем, что еще не вышел новый клип «Ногу свело» «Хочу бодаться». Иначе судьба первого места была бы предрешена», - предположил Максим Покровский в эфире НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Макс Покровский
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