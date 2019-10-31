Покровский: Я всегда говорил, что поп-музыка идет впереди!

Максим Покровский: «Здесь мне многое непонятно. Во-первых, почему она платит ему, если он ей изменил? Во-вторых, почему здесь сказано, что самыми мелкими являются десятицентовые монеты? Я знаю, что есть еще и монеты в один цент. И, наконец, какая разница, в каких монетах деньги, это ведь 7,5 штук баксов!» - заявил он НСН.

