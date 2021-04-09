Rage Against the Machine снова перенесли свой тур
Реюнион тур легендарной группы Rage Against the Machine снова перенесен, теперь уже на 2022 год.
«Тур Rage Against the Machine начнется весной 2022 года», - говорится в заявлении группы.
«Ваши билеты будут действительны в новые даты. Любой, кто хочет вернуть деньги, может сделать это в месте покупки в течение 30 дней. Увидимся в следующем году», - уточнили артисты.
Тур по случаю воссоединения коллектива должен был начаться в марте 2020 года, но был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
Также не состоялось выступление Rage Against the Machine на фестивале Coachella 2020, где коллектив должен был стать хэдлайнером. Этот опенэйр не состоится и в 2021 году.
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