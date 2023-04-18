«Радиоточка НСН» выставляет на розыгрыш винил с рок-автографом
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» продолжает серию беспрецедентных розыгрышей виниловых пластинок. На этот раз подписчики смогут выиграть три раритетных релиза с записями участников легендарного «Нашествия 2017».
Винил выпущен ограниченным тиражом и представляет огромный интерес не только для коллекционеров, но и для поклонников группы «Пилот» - на каждой из трех разыгрываемых пластинок стоят автографы Ильи Кнабенгофа – бессменного лидера коллектива. Его композиция "Мама" тоже представлена на этом релизе.
«Радиоточка НСН» очень крепко дружит с единственным в стране виниловым заводом «Ультра Продакшн», который и предоставил три редчайших виниловых пластинки «Нашествие 2017».
Подробности розыгрыша и правила участия читайте в телеграм-канале «Радиоточка НСН».
Удачи!
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