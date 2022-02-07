«Радиоточка НСН» разыграет чёртову дюжину пластинок
Telegram-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает для своих подписчиков уникальную коллекцию винила.
На сей раз это набор из 13 пластинок в семи редких релизах. Четыре из них – это двойные альбомы музыкальной премии «Чартова Дюжина». Они были выпущены ограниченным тиражом, имеют уникальный номер и, конечно, представляют интерес не только для поклонников русского рока, но и коллекционеров винила. Еще три релиза – это сборники артистов, хэдлайнеров фестиваля «Нашествие». Два альбома из трех имеют по две пластинки в конверте. Итого – победитель розыгрыша получит аж 13 пластинок!!!
На альбомах записаны хиты наших легендарных рок-музыкантов - «Сплин», «Би-2», «Ленинград», «Чайф», «Ночные снайперы», ДДТ и многих других. Уникальные призы предоставлены единственным в России производителем виниловых пластинок, заводом «Ультра Продакшн».
Правила участия в конкурсе читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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