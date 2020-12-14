«НАШЕ Радио» отметило свое 22-летие новым сезоном прикольного mobile-сериала
Радиостанция «НАШЕ Радио» 14 декабря отмечает свой день рождения. В день 22-летия НАШЕго радио вышла очередная серия mobile-сериала «День НАШЕго радио».
В новом сезоне сериала для смартфонов участвуют не только ведущие, но и артисты, и слушатели НАШЕго радио.
Это единственный сериал в истории российского радиовещания. Он уже стал победителем «Радиомания 2020» в номинации «Внеэфирный проект» в начале декабря. Награду получили ведущие утреннего шоу «Подъёмники» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков.
Премьера сериала «День НАШЕго радио» состоялась в июне 2020 года. Радиоведущие снимают его на мобильный телефон, в ироничной манере раскрывая внутреннюю кухню трудовых будней радиостанции через ее сотрудников.
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